ФАС завела дело на ЦУМ из-за рекламы на автобусах

Столичное управление ФАС России завело административное дело на Центральный универсальный магазин (ЦУМ) из-за нарушения закона «О рекламе». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело завели по ст. 14.3 КоАП РФ, магазину грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., рассмотрение назначено на 24 июля. В управлении установили, что ЦУМ размещал на автобусах в Москве наружную рекламу со слоганом «Лучший выбор; лучшие цены» и нарушил ст. 5 закона «О рекламе».

«Фактически ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами», — указывается в сообщении ведомства. Кроме того, в рекламе отсутствовала «существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования». РБК направил запрос в ЦУМ.

В начале июля ФАС завела дело на авиакомпанию «Уральские авиалинии» из-за рекламы со слоганом «Летим на футбол». Свердловское УФАС выявило нарушение авиакомпанией законов «О защите конкуренции» и «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На сайте авиакомпании существует раздел, посвященный ЧМ. По данным ФАС, в нем содержатся призывы покупать «авиабилеты на лучшее событие этого года прямо сейчас».