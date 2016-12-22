ФАС обвинила «Уральские авиалинии» в незаконной рекламе с символикой ЧМ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» создавала ложное впечатление о своей связи с чемпионатом мира по футболу FIFA. Она распространяла рекламу со слоганом «Летим на футбол» со списком городов России, где проходят матчи ЧМ, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Отмечается, что свердловское управление ФАС России признало нарушение авиакомпанией федеральных законов «О защите конкуренции» и «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с этим было заведено дело, а заявление в антимонопольную службу подало ООО «Агентство интеллектуальной собственности».

На сайте авиакомпании располагается целый раздел, посвященный чемпионату мира. По данным ФАС, в нем размещены призывы покупать «авиабилеты на лучшее событие этого года прямо сейчас».

В конце июня ФАС уличила Райффайзенбанк в незаконной рекламе с использованием символики ЧМ-2018. Банк предлагал клиентам скидки в барах и ресторанах во время матчей и начал акцию «Важен каждый гол». В отношении банка ведомство начало расследование.

В начале мая антимонопольная служба выявила незаконное использование символики ЧМ авиакомпанией Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»). Она размещала на своем сайте информацию о запланированных в связи с ЧМ полетах и также незаконно использовала символику мундиаля.

