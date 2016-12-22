В мэрии Москвы рассказали о заявке на митинг против пенсионной реформы

В мэрию Москвы поступила заявка на проведение 18 июля шествия и митинга против пенсионной реформы, сообщила РБК пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.
«Сегодня была подана заявка на проведение шествия и митинга в Москве. Тема: выразить несогласие с предложенной правительством пенсионной реформой. Акция запланирована с 18:30 до 21:30 18 июля», — сказала Романова. По ее словам, среди заявителей — президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и Сергей Митрохин, чьи полномочия председателя столичного отделения партии «Яблоко» были приостановлены накануне.
Романова отметила, что заявители предложили два места для проведения акции: шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на Сахарова или шествие от Екатерининского сквера до Суворовской площади с митингом на Суворовской. «Заявленная численность: 30 тыс. человек», — добавила пресс-секретарь.
Ранее на сайте Конфедерации труда России появилось сообщение о подаче заявки на проведение митинга в Москве. Организаторами акции, помимо Кравченко и Митрохина, указаны Илья Свиридов («Справедливая России»), Владимир Родин (КПРФ), Александр Батов («Рот Фронт»), Георгий Федоров («Гражданская солидарность»).
В ряде городов России 1 июля прошли согласованные митинги против пенсионной реформы. Их организатором выступил оппозиционер Алексей Навальный, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
О поэтапном повышении пенсионного возраста в России 14 июня объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Мужчинам предлагается выходить на пенсию в 65 лет вместо 60, женщинам — в 63 вместо 55.