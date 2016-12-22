ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,85 62,85 EUR Нал. 74,33 73,22 USD Бирж. 63,43 +0,66 EUR Бирж. 73,79 +0,50 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6632,90 +320,60 IMOEX 2319,31 +1,02% RTSI 1151,66 -0,22% Brent 77,69 -2,28% DJIA 24307,18 +0,15% Nasdaq 7567,69 +0,76%
Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров
Лента новостей
В США завтра выходной: что будет с российскими акциями 09:31, Quote В Крыму в ДТП с грузовиком погибли три человека 09:30, Общество Суд в Новосибирске приговорил имама к двум годам колонии за экстремизм 09:24, Общество В Госдуме предложили признавать журналистов иностранными агентами 09:18, Политика Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 09:11, РБК и Шелковый путь В Фонде кино рассказали о рекордной доле отечественных фильмов в прокате 09:11, Бизнес Samsung ответил на сообщения пользователей о случайной рассылке фото 08:53, Технологии и медиа ФБР подключилось к расследованию утечки данных из Facebook 08:50, Технологии и медиа В Уфе из загоревшегося административного здания эвакуировали 50 человек 08:42, Общество Украинский политик объяснил причину потери Крыма 08:39, Политика Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 08:32, Спецпроект РБК Спорт Глава Генштаба Украины подписал приказ о декоммунизации в армии 08:15, Политика Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров 08:07, Экономика Мировая экономика замедляется: что будет с долларом и рублем 08:05, Quote Минпромторг оценил готовность российских предприятий к цифровизации 08:00, Технологии и медиа Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине 07:24, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 07:10, Партнерский материал Сенатор Валентина Петренко останется в Совфеде на новый срок 07:01, Политика Экипаж застрявшего в Японии судна вернули в Россию позже на пару недель 06:30, Общество Федор Конюхов рассказал о подготовке экспедиции на дно Марианской впадины 05:59, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 05:51, РБК и «Шелл» Пожар в доке судоремонтного завода в Приморье потушили спустя 3,5 часа 05:31, Общество Британские СМИ сообщили о двух подозреваемых в покушении на Скрипаля 05:22, Политика Адвокат обвиняемых в госизмене стал защитником Карины Цуркан 04:59, Общество Трамп разослал письма лидерам НАТО с призывом увеличить траты на оборону 04:37, Политика Три российских отеля признали лучшими в Европе 03:59, Бизнес Алиев взял под контроль ситуацию с блэкаутом в ряде городов Азербайджана 03:37, Общество Трамп запланировал встречу с Путиным один на один 03:04, Политика
Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров
Экономика, 08:07
0
Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров
Продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63–65 лет, составит соответственно минимум 23 года для женщин и 14,5 лет для мужчин, оценила ВШЭ. Показатель почти достигнет «датской границы»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии первого поколения россиян, которые достигнут увеличенного пенсионного возраста — 65 лет (мужчины) и 63 года (женщины), составит 14,5 года для мужчин и примерно 23 года для женщин, следует из доклада (*.pdf) НИУ ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». Авторы оговариваются, что эти оценки определяют минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни в указанных возрастах — вероятно, тогда пенсионеры будут жить дольше.

«В 2028 году, когда возраст выхода на пенсию по правительственному плану составит 65 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 65 лет, если опираться на прогноз Росстата, практически достигнет «датской границы» длительности жизни после выхода на пенсию — 14 с половиной лет. В год повышения возраста выхода на пенсию до 63 лет (2034 год) ожидаемая продолжительность жизни женщин в этом возрасте будет равняться примерно 23 годам», — говорится в докладе.

На сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни на пенсии оценивается в 16,1 года для мужчин (при действующем пенсионном возрасте 60 лет) и в 25,8 года для женщин (при пенсионном возрасте соответственно 55 лет).

Датская демографическая граница

Повышение пенсионного возраста в Дании было связано с изменением продолжительности жизни. Проведенная в 2006 году «реформа благосостояния» предполагала индексацию пенсионного возраста с учетом изменения продолжительности жизни граждан, доживших до 60 лет, с закрепленной нижней границей средней продолжительности жизни после выхода на пенсию — 14,5 года. Такого показателя, по расчетам экспертов ВШЭ, достигнет продолжительность жизни на пенсии российских мужчин к 2028 году.

Начатая с 2011 года пенсионная реформа в Дании предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 65 до 70 лет в несколько этапов: с 65 до 67 лет — в 2019–2022-м, до 68 лет — к 2030 году, до 69 лет — к 2035-му и до 70 лет — к 2040 году. Условием реализации плана повышения пенсионного возраста на пять лет является увеличение как минимум на столько же ожидаемой продолжительности жизни.

Не хуже, чем в 1965-м

Продолжительность жизни 55-летних женщин и 60-летних мужчин в середине 1960-х годов составляла соответственно 24,3 и 15,6 года, указывает в своей статье главный редактор журнала «Демоскоп Weekly», директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. То есть сегодняшние россияне живут на пенсии немногим дольше, чем в 1965 году.

Правительство предусмотрело растянутый до 2028 года для мужчин (до 2034-го для женщин) переход к новым пенсионным возрастам.

Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему Еще 4 фото
Фотогалерея

Но чтобы избежать «отката назад» и сохранить период жизни на пенсии на уровне 1965 года, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 65 лет, должна увеличиться как минимум на 2,2 года к 2028-му, утверждает Вишневский. Для того же, чтобы не уменьшилось время пребывания на пенсии по сравнению с нынешним, прирост продолжительности жизни 65-летних мужчин в ближайшие десять лет должен быть на уровне 2,7 года. «Это очень непросто, учитывая, что за предыдущие 50 лет он достиг всего 0,7 года», — пишет автор. Прирост продолжительности жизни 63-летних женщин должен быть еще большим, отмечает он.

Ожидаемая продолжительность жизни после 65 лет в России с 1965 по 2015 год выросла лишь на семь месяцев, в то время как во Франции — на 6,8 года, в Италии — на шесть лет, в Испании — на 5,8 года, а в Германии — на 5,7 года, напоминает Вишневский.

Впрочем, авторы доклада ВШЭ не увидели демографических ограничений для повышения пенсионного возраста, указал на презентации замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко. «Говорить о том, что дожитие низкое, что дожитие препятствует повышению пенсионного возраста, это совершенно несправедливо. Показатели вписываются в палитру показателей, которые были достигнуты многими странами, когда пенсионный возраст повышался», — сказал он.

«Очевидно, что должны быть разные подходы к мужскому и женскому населению, поскольку уровни дожития разные. Возможно, прирост пенсионного возраста на отдельных этапах должен быть тесно увязан с приростом продолжительности жизни, но это вопросы, которые нуждаются в обсуждении», — добавил эксперт.

О предложении правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Пенсионная реформа предполагает переходный период. Он начнется с 2019 года и продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин. Темп увеличения — плюс один год каждый год.

Среди факторов, повлиявших на принятие правительством решения, стало увеличение продолжительности жизни. «В последние годы нам удалось добиться существенного увеличения продолжительности жизни: она достигла почти 73 лет», — сказал Медведев. По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 году составила 72,3 года. Но при обсуждении изменения возраста выхода на пенсию важен другой показатель — средняя продолжительность предстоящей жизни в том возрасте, в каком назначается пенсия, подчеркивает Вишневский.​

Автор: Юлия Старостина.
Теги: пенсии , пенсионная реформа , повышение пенсионного возраста
Главное
Британские СМИ сообщили о двух подозреваемых в покушении на Скрипаля Политика
Материалы по теме
Акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах России Общество
Эксперты оценили влияние пенсионного возраста на продолжительность жизни Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter