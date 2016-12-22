МИД назвал дату визита делегации парламентариев США в Россию

Делегация обеих палат конгресса США посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что она будет включать законодателей из обеих палат конгресса — сената и палаты представителей, возглавляет группу сенатор [Ричард] Шелби», — сказала Захарова.

Она отметила, что конгрессмены посетят Москву и Санкт-Петербург. По ее словам, 3 июля у американских законодателей запланированы встречи в Совете Федерации, в Госдуме, а также «с другими российскими официальными лицами».

Захарова выразила надежду, что приезд делегации «даст импульс восстановлению полноформатных межпарламентских обменов между нашими странами».

Кремль и Белый дом 28 июня сообщили о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Окончательная договоренность о саммите была достигнута днем ранее во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.