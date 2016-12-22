ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,57 62,50 EUR Нал. 73,70 72,42 USD Бирж. 63,00 -0,23 EUR Бирж. 72,95 -0,16 USD ЦБ. 63,29 +0,16 EUR ЦБ. 73,09 -0,52 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6104,50 -5,00 IMOEX 2255,66 +0,09% RTSI 1128,30 +0,31% Brent 77,63 -0,49% DJIA 24125,77 +0,03% Nasdaq 7462,85 +0,24%
МИД назвал дату визита делегации парламентариев США в Россию
Лента новостей
Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 19:10, Спецпроект РБК Спорт Россиянка найдена живой после 24-часового плавания на надувном матрасе 19:07, Общество Японцы вышли в 1/8 финала благодаря меньшему количеству карточек 19:00, Спорт На ЧМ-2018 определились все участники плей-офф 18:55, Спорт Суд арестовал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева 18:44, Общество РСПП предложил запустить в России несколько пенсионных систем 18:41, Экономика Свобода мема: по кому ударят новые нормы ЕС по защите авторского права 18:40, Мнение Из Минцифраза уходит куратор «электронного правительства» 18:38, Технологии и медиа Копировать, вставить: как геномный редактор исправляет ошибки эволюции 18:36, РБК и Ингосстрах В правительстве согласились сделать памятной датой день принятия Крыма 18:31, Политика Реставраторы выявили скрытые повреждения картины Репина 18:29, Общество Госдума может отложить законопроекты о криптовалютах на осень 18:27, Крипто Федерация футбола Марокко написала главе FIFA об ошибках судейства 18:24, Общество «Умные здания»: не только экономия, но и просто удобно 18:16, РБК и Schneider Electric После гибели жены квнщика в ДТП в Туапсе возбудили дело 18:16, Общество «Интер РАО» объявила о кадровых перестановках в руководстве 18:15, Экономика Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы 18:10, Политика Интернет-сервисы в России обязали хранить трафик пользователей полгода 18:09, Технологии и медиа Захарова раскритиковала CNN за «вброс» про Салаха 17:51, Общество Информационный взрыв: как мировые лидеры используют big data 17:50, Партнерский материал Главу ЦБ Латвии обвинили во взятке на €100 тыс. 17:45, Общество В Киеве задержали подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата 17:43, Общество Ozon запускает собственный маркетплейс 17:41, Потребрынок «ВКонтакте» предостерегла группы в соцсети от оскорблений русских девушек 17:39, Общество Генсек НАТО заявил о нежелании холодной войны и конфронтации с Россией 17:39, Политика Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 17:25, Спецпроект РБК Спорт Сотрудники с доставкой: как заработать на сдаче чужих автобусов в аренду 17:25, Свое дело В ДНР рассказали о подрыве памятного знака «За оборону Иловайска» 17:24, Общество
МИД назвал дату визита делегации парламентариев США в Россию
Политика, 19:18
0
МИД назвал дату визита делегации парламентариев США в Россию

Делегация обеих палат конгресса США посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что она будет включать законодателей из обеих палат конгресса — сената и палаты представителей, возглавляет группу сенатор [Ричард] Шелби», — сказала Захарова.

Она отметила, что конгрессмены посетят Москву и Санкт-Петербург. По ее словам, 3 июля у американских законодателей запланированы встречи в Совете Федерации, в Госдуме, а также «с другими российскими официальными лицами».

Антонов рассказал подробности визита делегации США в Россию
Политика

Захарова выразила надежду, что приезд делегации «даст импульс восстановлению полноформатных межпарламентских обменов между нашими странами».

Кремль и Белый дом 28 июня сообщили о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Окончательная договоренность о саммите была достигнута днем ранее во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

Теги: МИД России , Мария Захарова , Конгресс США , Владимир Путин , Дональд Трамп
Главное
РСПП предложил запустить в России несколько пенсионных систем Экономика
Материалы по теме
Кремль и Белый дом назвали дату и место встречи Путина и Трампа Политика
Президент Финляндии прокомментировал будущую встречу Путина и Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter