В Совфеде назвали политизированным заявление Киева о «воровстве славы»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с РБК назвал заявление украинской стороны о «воровстве воинской славы» политизированными высказываниями.

«Находящимся на Украине у власти «националистам с нацисткой символикой» это не нравится. Мы это делаем не для них, мы это делаем для нас и тех, кто понимает, что мы делаем. У нас общая героическая история, она должна продолжаться», — сказал он.

По его словам, в отличие от всех, в том числе Украины, президент Владимир Путин чтит общую героическую историю. «Он делает все, чтобы ее никто никогда не забыл. Полки, сформированные на территории бывшей БССР, УССР или в другой исторический период, имея эту историю, получают название. Тем самым мы связываем современную армию с героическим прошлым наших предков. Это, на мой взгляд, крайне важно», — пояснил он.

Путин 2 июля подписал указ о присвоении почетных наименований нескольким частям армии России. Так, 7-й танковый полк получил наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал присвоение наименований российским армейским частям «воровством чужой истории и славы». По его мнению, указ Путина — «это четкий сигнал нам и миру», что Россия нацелена на «мобилизацию пророссийских сил на территории Украины». «Традиции современной российской армии — это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов», — считает Муженко.