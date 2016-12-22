ВСУ сочли «воровством славы» указ Путина о присвоении имен военным частям

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко прокомментировал решение президента России Владимира Путина присвоить ряду военных частей российской армии имена украинских городов.

По его словам, украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, на которые никак не влияют решения российских властей. «Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу», — написал Муженко в Facebook.

Глава украинского Генштаба считает, что указ Путина — «это четкий сигнал нам и миру», что Россия нацелена на «мобилизацию пророссийских сил на территории Украины».

«Традиции современной российской армии — это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов», — заключил Муженко.