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Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов
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Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов
Финансы, 10:47
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Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов
В соответствии с подписанными президентом указами полкам и дивизиям армии России присвоены имена Львова, Нежина, Житомира
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В указах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Указы подписаны Путиным 30 июня 2018 года и уже вступили в силу. Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. В частности, почетное наименование «Житомирский» было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир». Приказ об этом подписал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин 1 января 1944 года. После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.

Одновременно с этим ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Белоруссии — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), а также название столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк). Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «Трансильванский», 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия — Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк — Верхнеднепровским.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минобороны
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