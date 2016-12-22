«Трибунал» приговорил Коломойского к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал приговорил десятерых представителей украинского бизнеса и генпрокуратуры к различным срокам лишения свободы. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

К пожизненному заключению приговорен экс-председатель Днепропетровской областной администрации, бизнесмен Игорь Коломойский. Его обвинили в злоупотреблении властью и развязывании военного конфликта, создании незаконных военизированных формирований и пособничестве в бандитизме.

Экс-глава Донецкой областной администрации, предприниматель Сергей Тарута и действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко получили 10 лет тюрьмы, еще ряд сотрудников украинской генпрокуратуры получили от шести до восьми лет лишения свободы. Также к 12 годам тюрьмы был приговорен экс-лидер запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко получил 7 лет лишения свободы, главный редактор сайта «Новости Донбасса» Алексей Мацука — три года тюрьмы.

В конце июня «трибунал» приговорил президента Украины Петра Порошенко и еще семерых чиновников к пожизненному заключению. В их число вошли премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Их обвинили в геноциде, нарушении законов войны, терактах и блокаде Донбасса. Советник Порошенко Юрий Бирюков назвал приговор «весенними и летними обострениями психоза», пообещав, что Вооруженные силы Украины «всех вылечат».

Украинский народный трибунал был создан инициативной группой жителей Донецка и Луганска в марте 2018 года. Официального статуса у «трибунала» нет.