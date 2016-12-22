Советник Порошенко назвал «психозом» приговор «трибунала» в Луганске

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал «весенними и летними обострениями психоза» приговор народного «трибунала» в Луганске украинскому лидеру о пожизненном заключении. Об этом Бирюков сказал в интервью «Обозревателю».

Бирюков отметил, что Вооруженные силы Украины «всех вылечат». «Нам еще и всех пациентов психдиспансера как-то воспринимать?» — добавил он.