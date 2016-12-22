Советник Порошенко назвал «психозом» приговор «трибунала» в Луганске
Украинский кризис, 16:21
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Советник Порошенко назвал «психозом» приговор «трибунала» в Луганске
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал «весенними и летними обострениями психоза» приговор народного «трибунала» в Луганске украинскому лидеру о пожизненном заключении. Об этом Бирюков сказал в интервью «Обозревателю».
Бирюков отметил, что Вооруженные силы Украины «всех вылечат». «Нам еще и всех пациентов психдиспансера как-то воспринимать?» — добавил он.
В пятницу, 22 июня, на Театральной площади в Луганске Украинский народный трибунал приговорил Порошенко и семерых украинских чиновников к пожизненному заключению за военные преступления, в том числе премьер-министра Владимира Гройсмана, главу МВД Арсена Авакова, начальника Генштаба Виктора Муженко и главу Минобороны Степана Полторака. Их обвинили в геноциде, нарушении законов войны, терактах, блокаде Донбасса, пропаганде войны, использовании вооруженных сил против мирного населения и в других военных преступлениях. Кроме того, «трибунал» постановил конфисковать у них имущество.
Украинский народный трибунал был создан инициативной группой жителей Донецка и Луганска в марте 2018 году. Официального статуса у него нет. Однако его участники планируют передать все материалы против Порошенко в Верховный суд Украины, чтобы ему был вынесен официальный приговор.