Глава ЛНР прокомментировал приговор «трибунала» Порошенко

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник назвал справедливым решение Украинского народного трибунала (УНТ), который заочно приговорил президента страны Петра Порошенко к пожизненному заключению за военные преступления в Донбассе. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Все правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа», — сказал Пасечник.

Он отметил, что руководство Киева УНТ судил по законам Украины.

22 июня в Луганске на Театральной площади Украинский народный трибунал приговорил Порошенко и семерых украинских чиновников к пожизненному заключению. Среди приговоренных — премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и другие.

«Трибунал» обвинил их в геноциде, нарушении законов войны, терактах, блокаде Донбасса, пропаганде войны и других преступлениях. Было решено конфисковать у чиновников имущество.​

Советник Порошенко Юрий Бирюков назвал приговор народного «трибунала» «весенними и летними обострениями психоза». Он пообещал, что вооруженные силы Украины «всех вылечат».

УНТ был создан инициативной группой жителей Донецка и Луганска в марте 2018 года, официального статуса у «трибунала» нет.