Меркель и глава МВД Германии договорились по вопросу мигрантов

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер пришел к договоренности с немецким канцлером Ангелой Меркель по вопросу миграционной политики, сообщает Reuters.

«После интенсивных дискуссий между ХДС и ХСС мы достигли соглашения о том, как мы можем в будущем предотвратить незаконную иммиграцию на границе между Германией и Австрией», — заявил он.

Ранее Хорст Зеехофер заявил о намерениях подать в отставку с поста главы МВД, а также покинуть пост председателя Христианско-социального союза (ХСС) на фоне разногласий с Меркель по вопросу миграционной политики.

С 28 по 30 июня прошел миграционный саммит ЕС, на котором страны объединения договорились усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией из Ливии и региона Сахель, поддерживать Италию и другие страны в деле охраны побережья. 1 июля Меркель встретилась с Зеехофером, чтобы обсудить итоги миграционного саммита ЕС.​