Лидеры ЕС согласовали план по борьбе с миграционным кризисом

После продолжительных переговоров участникам саммита стран-участниц ЕС удалось согласовать итоговый документ, посвященный борьбе с миграционным кризисом. Об этом в своем Twitter сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.
Подробности заключенного соглашения лидеры ЕС рассказали журналистам после завершения переговоров. Как рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон, споры о тексте нового соглашения продлились девять часов. «Спустя девять часов обсуждения соглашение было достигнуто. Сегодня выиграло сотрудничество между странами Европы... Европе придется жить под прессом миграции долгое время. Мы должны преуспеть в противостоянии этому вызову, оставаясь при этом приверженными нашим ценностям», — цитирует его слова Reuters.
Как рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, итоговое соглашение подразумевает, что страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов, обязательное распределение переселенцев между членами союза не предусмотрено. Премьер Италии Джузеппе Конти сообщил, что условия итогового документа позволяют странам ЕС создавать на своей территории центры по приему беженцев, в которых они будут содержаться до принятия решения о предоставлении им убежища.
Несмотря на то, что Италия настаивала на обязательном распределении мигрантов между всеми странами ЕС, Конти заявил, что удовлетворен итогами переговоров. Ранее, из-за несогласия Рима с позицией других членов ЕС по миграционному кризису, Италия блокировала подписание итогового документа саммита.
Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила итоги переговоров, однако отметила, что полностью преодолеть все разногласия между участниками саммита не удалось. «Нам по-прежнему предстоит еще много работы по согласованию различных взглядов», — сказала она.