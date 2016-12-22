Глава МВД Германии собрался в отставку из-за разногласий с Меркель

Хорст Зеехофер вступил в прямой конфликт с Ангелой Меркель. Не соглашаясь с ее миграционной политикой, он объявил о намерении оставить все посты, что грозит развалом недавно созданной коалиции

Хорст Зеехофер и Ангела Меркель (Фото: Markus Schreiber / AP)

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что намерен подать в отставку с поста главы МВД, а также покинуть пост председателя Христианско-социального союза (ХСС) на фоне разногласий с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом, как сообщают источники Reuters в партии, Зеехофер объявил на встрече с партийным руководством в воскресенье, где обсуждалось, следует ли соглашаться с миграционными предложениями Меркель.

Данный шаг, как отмечает агентство, делает будущее правительства Меркель еще более туманным, поскольку партия канцлера Христианско-демократический союз (ХДС) полагается на свою сестринскую партию ХСС в вопросе сохранения своей власти при помощи созданной три месяца коалиции в надежде положить конец политическому кризису.

Зеехофер, который потребовал от Меркель ужесточения политики в отношении беженцев, ранее заявил коллегам, что, несмотря на меры, согласованные с лидерами ЕС, он не видит альтернативы высылке части мигрантов обратно, сказал Reuters источник в партии. Меркель эту идею отвергает, добавляет агентство.

О том, что Зеехофер объявил о своем намерении покинуть пост, сообщает также Deutsche Welle со ссылкой на свои источники в партии. Собеседники агентства добавляют, что другие представители партии пытались его отговорить.

Накануне сообщалось, что Меркель встретилась с Зеехофером и обсудила с ним итоги договоренностей стран ЕС по миграционной политике. Зеехофером ранее сказал, что его встреча с канцлером в субботу «не имела никакого эффекта». DW отмечает, что заявление Зеехофером противоречит ранее сделанным заявлениям Меркель по итогам состоявшейся беседы. В интервью телекомпании ZDF канцлер заявила: «Сумма всего, что мы решили, имеет тот же эффект [что и национальные меры]», — сказала она. «Это — мое личное заключение. Конечно, ХСС должен будет принять решение сам», — добавила она.