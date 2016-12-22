Меркель обсудила в главой МИД решение ЕС по мигрантам

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой МИД страны Хорстом Зеехофером по итогам договоренностей стран ЕС по миграционной политике. Об этом сообщает агентство DPA.

Зеехофер был принят Меркель в рамках экстренной встречи. О ее результатах пока не сообщалось.

До этого было известно, что Зеехофер держался жесткого подхода к проблеме мигрантов и даже настаивал на закрытии границ.

Миграционный саммит ЕС проходил 28-30 июня. Страны Евросоюза договорились усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией из Ливии и региона Сахеля, поддерживать Италию и другие страны в деле охраны побережья. Кроме того, европейцы подтвердили необходимость продолжать выполнение соглашения с Турцией, подписанного в 2016 году. Так, Анкара получит второй пакет транша (€3 млрд) за принятие сирийских беженцев у себя, а прибывших из страны мигрантов будут возвращать обратно, на турецкую территорию.