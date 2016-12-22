Белый дом сообщил дату визита Помпео в Северную Корею

Государственный секретарь США Майк Помпео отправится с официальным визитом в Северную Корею 5 июля, где встретится с руководством КНДР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

«Чтобы продолжить идущую и важную работу по денуклеаризации на Корейском полуострове, госсекретарь Помпео отправится в Северную Корею 5 июля для встречи с северокорейским лидером и его командой», — заявила она.

При этом в Госдепартаменте США уточнили, что визит Помпео в КНДР продлиться с 5 по 7 июля. Кроме того, в Госдепе добавили, что Майк Помпео также посетит Японию, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и Брюссель до 12 июля включительно.

В Госдепе уточнили, что Помпео проведет переговоры с руководством Японии и Северной Кореи в Токио 7 и 8 июля.

О том, что госсекретарь Майк Помпео встретится с руководством Северной Кореи стало известно 21 июня. По словам официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, цель встречи — реализация договоренностей, которые были достигнуты на саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По ее итогам было подписано соглашение о признании достигнутого прогресса на переговорах, продолжении диалога сторон и приложении усилий для достижения мира на Корейском полуострове.