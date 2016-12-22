Помпео сообщил о скорой встрече с руководством КНДР
Политика, 00:38
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Помпео сообщил о скорой встрече с руководством КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео встретится «как можно скорее» с руководством Северной Кореи, заявил официальный представитель главы дипведомства. Об этом сообщает Reuters.
Целью встречи названа реализация договоренностей, достигнутых на саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Трамп и Ким Чен Ына встретились в Сингапуре 12 июня. Целью встречи назывался старт процесса денуклиаризации КНДР. По итогам встречи лидеры подписали соглашение о признании достигнутого прогресса на переговорах, продолжении диалога сторон и приложении усилий для достижения мира на Корейском полуострове. Точное содержание документа неизвестно.