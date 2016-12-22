СМИ узнали о прибытии в Хельсинки двух правительственных самолетов США

В аэропорт Хельсинки-Вантаа вечером 1 июля прибыли два правительственных самолета США. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat, опубликовавшая фотографии самолетов с надписями United States of America и изображением флагов США на хвосте бортов.

При этом в полиции не подтвердили газете, имеют ли отношение лайнеры к готовящему саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который должен пройти в Хельсинки 16 июля.

«У меня нет никакой информации об этом», — заявил представитель департамента полиции Хельсинки. Пресс-секретарь посольства США в Финляндии Томас Грубиша отказался комментировать газете эту информацию.

На встрече стороны обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, конфликты в Сирии и на Украине и разоружение. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Хельсинки выбрали местом для проведения встречи из-за удобного расположения города для обеих сторон.