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СМИ узнали о прибытии в Хельсинки двух правительственных самолетов США
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СМИ узнали о прибытии в Хельсинки двух правительственных самолетов США
Политика, 11:50
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СМИ узнали о прибытии в Хельсинки двух правительственных самолетов США

В аэропорт Хельсинки-Вантаа вечером 1 июля прибыли два правительственных самолета США. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat, опубликовавшая фотографии самолетов с надписями United States of America и изображением флагов США на хвосте бортов.

При этом в полиции не подтвердили газете, имеют ли отношение лайнеры к готовящему саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который должен пройти в Хельсинки 16 июля.

«У меня нет никакой информации об этом», — заявил представитель департамента полиции Хельсинки. Пресс-секретарь посольства США в Финляндии Томас Грубиша отказался комментировать газете эту информацию.

На встрече стороны обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, конфликты в Сирии и на Украине и разоружение. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Хельсинки выбрали местом для проведения встречи из-за удобного расположения города для обеих сторон.

Теги: Хельсинки , Дональд Трамп , Владимир Путин , саммит
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