Кремль объяснил удобным расположением выбор Хельсинки для саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о выборе Хельсинки местом встречи президентов России и США, допустил, что это было сделано из-за удобного расположения города для обеих сторон. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Наверное, это место устраивало больше обе стороны логистически», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подготовка к этой встрече уже идет. «[Саммит в] Хельсинки действительно готовится, это серьезная подготовка. Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам», — отметил Песков.

По его словам, специального плана, предполагающего визит Трампа в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля, нет. «Нет, такой специальной задумки нет», — сказал Песков.

Однако, по его словам, «здесь не требуется никаких [особых] приглашений», так как Москва и ранее объявляла, что будет рада «видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов и так далее».

О том, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Хельсинки 16 июля, Белый дом и Кремль объявили в четверг, 28 июня.

Встреча лидеров двух стран начнется днем, президенты проведут беседу тет-а-тет, потом возможно протокольное мероприятие, например, рабочий завтрак. Также предусмотрена пресс-конференция, рассказал накануне объявления о месте и времени встречи помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ожидается, что основными темами переговоров станут двусторонние отношения США и России, сирийское урегулирование и разоружение.

По данным американских и европейских СМИ, в качестве места проведения переговоров президентов двух стран рассматривалась также столица Австрии Вена.