Курды заявили о ликвидации главного «финансиста» ИГ в Ираке‍

Отвечавший за финансирование и снабжение боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Абу Обейда убит 30 июня в Ираке, сообщает телеканал Rudaw.

Глава пешмерга (курдские вооруженные формирования) в городе Махмур Сирван Барзани сообщил телеканалу, что Обейд был убит во время совместного рейда с коалицией США.​ Он добавил, что 1 июля были убиты еще два члена ИГ. Операция в районе горы Карачог прошла при поддержке военной авиации коалиции США.

В октябре 2017 года коалиция США сообщила, что иракские военные и бойцы курдских вооруженных формирований достигли договоренности о прекращении огня на севере Ирака. В конце 2017 года иракские власти объявили о полной победе над ИГ на своей территории, однако террористы продолжают устраивать теракты и диверсии.