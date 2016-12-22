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СМИ узнали о законопроекте по отказу США от выполнения норм ВТО
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СМИ узнали о законопроекте по отказу США от выполнения норм ВТО
Политика, 09:16
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СМИ узнали о законопроекте по отказу США от выполнения норм ВТО

В американский конгресс по просьбе президента Дональда Трампа могут в ближайшее время внести законопроект, согласно которому США смогут перестать выполнять нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ.

Также законопроект позволит Трампу поднять таможенные пошлины без разрешения со стороны конгресса и в нарушение международных правил, указывает издание. По словам источника, «это будет равноценно выходу из ВТО». Собеседник Axios назвал законопроект «безумным», добавив, что конгресс «никогда не даст такие полномочия президенту».

По словам других источников издания, Трампа проинформировали о создании законопроекта в конце мая. Над документом работали сотрудники Министерства торговли, Белого дома и аппарата президента США. При этом помощник Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт, обсуждая законопроект с советником Белого дома по торговой политике Питером Наварро, назвал документ «мертвым». По мнению Наварро, документ получит большую поддержку, особенно от демократов.

«Не секрет, что президент разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит США в невыгодное положение. Он попросил свою команду выработать идеи по исправлению этой ситуации и созданию стимулов, которые приведут к понижению пошлин других государств. Действующая система не дает США рычагов воздействия и никакого стимула другим странам», — заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс.

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Ранее источники Axios сообщали, что Трамп планирует вывести страну из ВТО. «Он 100 раз обещал [выйти из ВТО]», — заявил собеседник издания, добавив, что американский лидер часто повторял своим советникам: «Я не знаю, почему мы состоим в организации. ВТО создана, чтобы уничтожить США».

Министр финансов Стивен Мнучин назвал публикацию fake news. «Здесь нет сенсации. Это [утверждение] неправильно. Это преувеличение... Мы сосредоточены на свободной торговле. Разрушение барьеров — вот на что направлены наши усилия», — сказал глава американского Минфина. Позднее Трамп также опроверг выход США из ВТО. «Я не говорю о выходе [из ВТО]. Но к нам относились очень плохо, это несправедливая ситуация», — отметил президент.

Теги: Дональд Трамп , пошлины , Торговля
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