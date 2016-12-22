Мнучин назвал враньем сообщения о желании Трампа выйти из ВТО

Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал fake news информацию о том, что президент Дональд Трамп намерен добиться выхода страны из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Fox Business.

«Здесь нет сенсации. Это [утверждение] неправильно», — заявил Мнучин.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп хотел бы выйти из ВТО и обсуждал это со своими советниками.

«Это преувеличение... Мы сосредоточены на свободной торговле. Разрушение барьеров — вот на что направлены наши усилия», — сказал Мнучин.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 29 июня сообщил, что Россия подала иск в ВТО с целью обжаловать введенные США пошлины на ввоз в страну стали и алюминия. По данным министерства, иски также подали Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. США ввели пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в конце марта из-за угрозы «национальной безопасности». По оценкам Минпромторга России, ущерб из-за введенных США тарифов для Москвы может составить $3 млрд.