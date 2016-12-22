Трамп опроверг выход США из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не планируют выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на его разочарование в ее работе. Об этом он заявил журналистам на борту президентского борта номер один по пути в гольф-клуб в Нью-Джерси, сообщает The Hill.

«Я не говорю о выходе [из ВТО]. Но к нам относились очень плохо, это несправедливая ситуация», — заявил Трамп. Ранее источники издания Axios заявили, что президент США намерен вывести страну из ВТО. «Он 100 раз обещал [выйти из ВТО]», — сказал один из собеседников издания. По его словам, Трамп часто говорил своим советникам: «Я не знаю, почему мы состоим в организации. ВТО создано, чтобы уничтожить Соединенные Штаты».

Глава Минфина США Стивен Мнучин в ответ назвал публикацию fake news. «Здесь нет сенсации. Это [утверждение] неправильно», — сказал он. «Это преувеличение... Мы сосредоточены на свободной торговле. Разрушение барьеров — вот на что направлены наши усилия», — подчеркнул министр.