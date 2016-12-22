На Украине 66 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Общество, 03:59
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На Украине 66 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
В трех областях Украины 66 населенных пунктов оказались обесточенными в результате резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным ведомства, без электричества остаются 46 населенных пунктов в Днепропетровской области, в Луганской — 11, еще девять обесточены в Киевской области.
В ГСЧС уточнили, что из-за дождя и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач, что привело к отключению электроподачи.