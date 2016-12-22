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В Петропавловске-Камчатском без света остались около 100 тыс. человек
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В Петропавловске-Камчатском без света остались около 100 тыс. человек
Общество, 10:39
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В Петропавловске-Камчатском без света остались около 100 тыс. человек

Около 100 тыс. человек остались без электричества в Петропавловск-Камчатском из-за аварии на теплоэнергоцентрали, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города.

«Под отключение попали около порядка 100 тыс. человек», — рассказали в службе.

Представитель местного главка МЧС Юлия Ананьева сообщила РБК, что без электроснабжения остались около 60 тыс. человек.

«Максимум, сколько людей оставалось без света — 60 тыс. Сейчас это число — 6 тыс. человек, бригады активно работают по восстановлению [электроснабжения]. При этом, по оценке энергетиков, максимальное число оставшихся без света меньше — 35 тыс. человек», — сообщила Ананьева. По ее словам, от аварии пострадали не менее пяти микрорайонов.

«Отключение электроэнергии было веерное. При этом люди без света оставались максимум на 15 минут», — добавила представитель МЧС.

Минэнерго сообщает о 35 тыс. отключенных от электроэнергии. В «Камчатскэнерго» сообщили РБК, что авария произошла в связи с дефицитом мощности на Камчатской ТЭЦ-2 из-за образовавшегося свища. «Восстановлено электроснабжение большей части потребителей», — сообщила представитель компании Елена Симаева.

Региональное управление МЧС отмечает, что электричество отключено в 96 многоквартирных жилых домах и 42 социально значимых объектах.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Теги: Петропавловск-Камчатский , электроэнергия , неполадки
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