Independent объяснила беспокойство Лондона из-за встречи Путина и Трампа

Опасения правительства Великобритании по поводу предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина касаются возможного подписания «мирного соглашения», сообщает Independent.

Подписание соглашения может разрушить «политически полезный образ России как вечного врага», отмечает издание. Чемпионат мира по футболу уже показал более человечное и менее угрожающее лицо сегодняшней России, а встреча Трампа и Путина может развеять призрак холодной войны, который для некоторых «полезен».

Издание подчеркивает, что во время своей кампании на президентских выборах Трамп заявлял, что хочет наладить отношения с Россией, так что встреча лидеров двух стран должна была произойти гораздо раньше.

Ранее собеседники газеты The Times сообщали, что британское правительство опасается уступок Дональда Трампа, на которые он может пойти после встречи с Владимиром Путиным. Эти уступки будут невыгодны для Североатлантического альянса. Например, США могут отказаться от совместных учений НАТО этой осенью, а также признать присоединение Крыма к России и изменить режим санкций.

Встреча лидеров США и России состоится 16 июля в Хельсинки. Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, на Украине и вопросы, относящиеся к вмешательству России в выборы в США.