В Великобритании назвали возможные последствия встречи Путина с Трампом

В правительстве Великобритании опасаются, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в ходе встречи с Владимиром Путиным, которые негативно скажутся на обороноспособности стран НАТО

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Собеседники газеты The Times в британском правительстве заявили, что опасаются встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая ориентировочно состоится в середине июля. По их мнению, американский президент может пойти на уступки, которые будут невыгодны для Североатлантического альянса. «Сложно выступать против мира, но будет ли это настоящий мир», - спросил один из источников газеты.

По их мнению, результатом переговоров могут стать отказ США от совместных учений НАТО в Норвегии этой осенью, решение создать американскую базу в Польше на деньги польского правительства, а также признание присоединения Крыма к России и изменение санкционного режима.

Что касается отказа от учений в Норвегии, то, как считают британские официальные лица, Трамп может оправдать это желанием сэкономить деньги американских налогоплательщиков. Поводом для подобных опасений стало недавнее решение США отказаться от совместных учений с Южной Кореей после переговоров главы Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Один из собеседников The Times предположил, что Трамп может пойти на уступки, потребовав от Москвы выдачи США Эдуарда Сноудена, получившего убежище в России.

Встреча Трампа и Путина предположительно состоится во время визита американского президента в Европу, приуроченного к проведению саммита НАТО в Брюсселе. По данным СМИ, местом переговоров выбрана столица Финляндии Хельсинки.