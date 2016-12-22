ЕС договорился выделить Турции €3 млрд для борьбы с миграционным кризисом

Европейский союз выделит Турции новый транш в рамках сделки относительно приема беженцев, сказал председатель ЕС Дональд Туск по итогам саммита.

«И последнее, но не менее важное: мы договорились организовать следующий транш финансирования Турции и перечислить €500 млн в трастовый фонд ЕС для Африки», — сказал Туск.

В марте Еврокомиссия заявила, что выделит Турции €3 млрд для борьбы с миграционным потоком. Первый транш был полностью выделен к концу 2017 года.

В марте 2016 года Турция и Евросоюз согласовали принципы преодоления миграционного кризиса. Согласно договоренности, с 20 марта все нелегальные мигранты из Турции, переправившиеся в Грецию, будут отправляться обратно. В отношении каждого беженца будет проводиться индивидуальная оценка угроз, которые ожидают его в случае возвращения на родину. При этом в ЕС отметили, что не ожидают массовых депортаций.

В результате Турция соглашается принимать обратно мигрантов, а расходы на их возврат и размещение в лагерях временного пребывания в Турции берет на себя Евросоюз.

Однако вскоре президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал ЕС за то, что союз не в полной мере выполняет свои обещания, в частности о выделении средств на поддержку беженцев из Сирии.