Шквалистый ветер повалил 16 деревьев в Москве

Во время грозы, которая сопровождалась шквалистыми порывами ветра, в Москве в субботу было повалено 16 деревьев, повреждения получили пять автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столица.

«Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет», — отмечают в МЧС.

Нарушений в работе транспорта и систем жизнеобеспечения города спасатели не зафиксировали.

Из-за плохой погоды в субботу закрывали ВДНХ, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, а также фан-зону FIFA на Воробьевых горах.

Грозы, град и шквалистый ветер также ожидаются в Москве 1 июля. Столичное управление МЧС распространило соответствующее экстренное предупреждение.