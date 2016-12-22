МЧС продлило до конца 1 июля предупреждение о грозах и дождях в Москве

В ГУ МЧС по Москве продлили экстренное предупреждении о сильных дождях с грозами и градом в столице до конца воскресенья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«30 июня с сохранением до конца суток 1 июля в связи с прохождением фронтальной зоны по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали переждать непогоду в помещении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и деревья. В ГУ МЧС также предостерегли от парковки автомобилей вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее стало известно, что из-за непогоды 30 июня закроют площадку фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах. По данным синоптиков, в субботу в Москве ожидается сильный ветер порывами 15–20 м/с.