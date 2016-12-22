МЧС закрыло движение по Транскавказской магистрали из-за непогоды

Транспортное движение по Транскавказской магистрали закрыто из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания.

Отмечается, что движение автомобилей запрещено до особых распоряжений спасателей в обоих направлениях на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля. Транскавказская магистраль была открыта в 1986 году, она связывает Россию с Республикой Южная Осетия.