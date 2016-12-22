В Москве из-за плохой погоды закроют Парк Горького

В Москве 30 июня в связи с ухудшением погодных условий с 15:00 будет закрыт Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. Об этом РБК сообщила PR-директор Парка Горького Алена Белова.

«Парк Горького в настоящее время работает только на выход, посетителей оповещают о необходимости покинуть территорию из-за неблагоприятных погодных условий. С 15:00 до 24:00 30 июня Парк Горького будет закрыт на вход для посетителей», — заявила она.

Ранее ГУ МЧС по Москве продлило предупреждение о сильных дождях с грозами и градом и порывами ветра до 17–22 м/с в столице до конца 1 июля.

В конце мая из-за сильного ветра были также закрыты Парк Горького, «Музеон» и Московский зоопарк. Все занятия и лекции, запланированные на территории парков, были отменены и перенесены на другие даты.