Гражданин Индии погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Общество, 14:50
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Гражданин Индии погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Два человека, в том числе гражданин Индии, погибли при лобовом столкновении такси и автобуса на автодороге Адлер — Красная Поляна в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону, поступившем в РБК.
ДТП произошло в субботу рано утром. По предварительным данным, такси Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. За рулем легковушки был россиянин, двое его пассажиров — граждане Индии.
«В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы и был доставлен больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.
В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал.