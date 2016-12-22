Легкомоторный самолет выкатился за пределы полосы в Красноярском крае

Сверхлегкий самолет А-22 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Долгий мост в Абанском районе Красноярского края, сообщили РБК в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Организована доследственная проверка. На борту самолета был один пилот, который не получил значительных травм в результате происшествия», — добавили в пресс-службе.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Абанского района, после того как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, он перевернулся. При посадке у А-22 надломилась передняя стойка шасси. Пилот получил рваную рану головы, госпитализация ему не потребовалось, сказал дежурный ЕДДС. По его словам, самолет был задействован в мониторинге лесопожарной обстановки.