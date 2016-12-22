В Якутии теплоход с полусотней пассажиров на борту сел на мель

В Якутии следовавший по реке Лена теплоход «Ракета-269» с 55 пассажирами и четырьмя членами экипажа сел на мель, не дойдя до Якутска 130 км. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
«По предварительным данным, в результате происшествия телесные повреждения в виде ушибов получили два пассажира. Теплоход снят с мели с помощью проходившего мимо судна, течи в корпусе нет», — уточняется в сообщении.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в субботу в 12:00 по местному времени (06:00 мск) вблизи поселка Маймага Намского района. Теплоход, принадлежащий ООО «Пассажирское радиоуправление», следовал по маршруту «Сангар-Якутск».
По данному факту следователи проводят доследственную проверку. После будет принято процессуальное решение.
29 июня в Иркутске загорелся теплоход «Баргузин» с 78 пассажирами на борту. Судно вернулось на пристань, после чего пассажиров благополучно эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар площадью 42 кв. м был ликвидирован.