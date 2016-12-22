На Украине около 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В десяти областях Украины из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены 384 населенных пункта. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«29–30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены десять областей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в Днепропетровской области электричество отключили в 157 населенных пунктах, в Киевской — 104, в Винницкой — 33, в Полтавской — 26, в Кировоградской — 15, в Запорожской — 14, в Херсонской — 12, в Черкасской — 10, в Николаевской — 8 и в Луганской — 5.
Отмечается, что из-за интенсивных осадков и порывов ветра в некоторых областях произошли подтопления и повреждения домов. В ведомстве добавили, что в настоящий момент местные органы власти оказывают помощь местному населению и ликвидируют последствия непогоды.