Генсек ООН вновь призвал прекратить боевые действия на юго-западе Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь призвал немедленно прекратить боевые действия на юго-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте организации.

«Генеральный секретарь очень обеспокоен военным наступлением на юго-западе Сирии и возрастающим количеством потерь среди мирных жителей. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий», — передает пресс-служба слова Гутерреша.

Неделю назад Гутерреш также заявлял, что «серьезно обеспокоен» усилением военного конфликта на юго-западе Сирии. «Атаки привели к перемещению тысяч мирных жителей, большая часть из которых направилась к иорданской границе. Генсек ООН также озабочен значительными рисками, которыми грозит это наступление для региональной безопасности», — указывали в пресс-службе генсека.

С начала июля правительственная армия ведет наступление в провинции Дераа на юго-западе Сирии, эта территория подконтрольна вооруженной оппозиции — отрядам Сирийской свободной армии. В Госдепартаменте США подчеркивали, что сирийские военные нарушают соглашение о зонах деэскалации и пригрозили Дамаску «жесткими мерами». В конце июня армия Сирии заняла бывший под контролем оппозиции город Хирак возле границы с Иорданией.

Соглашение о зоне деэскалации на юго-западе Сирии было достигнуто летом 2017 года.