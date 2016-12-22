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«ЕвроХим» получил кредит на $820 млн для рефинансирования долга
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«ЕвроХим» получил кредит на $820 млн для рефинансирования долга
Бизнес, 01:56
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«ЕвроХим» получил кредит на $820 млн для рефинансирования долга

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» подписала кредитный договор с клубом из 13 банков на $820 млн, средства пойдут на рефинансирование задолженности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Кредит предоставлен на три года на клубной основе с отсрочкой по выплате основного долга в течение первых двух лет. Кредитным агентом стал UniCredit Bank AG (London Branch), букраннерами — «АО ЮниКредит Банк», Credit Agricole CIB и ING Bank. Координаторами выступили «АО ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк» и Raiffeisen Bank International AG. Уполномоченными ведущими организаторами сделки являются Bank of China Limited, Hungarian Branch, China Construction Bank, АО КБ Ситибанк, Credit Agricole CIB, ING Bank, Mizuho Bank, Ltd., АО «Мидзухо Банк (Москва)», MUFG Bank, Ltd., ПАО РОСБАНК и другие.

В октябре 2017 года «ЕвроХим» получил клубный кредит в $750 млн. сроком на пять лет. Средства направили на снижение объемов рефинансирования и процентных рисков. Кредитный агентом выступил UniCredit Bank AG (London Branch), координатором — ING. Уполномоченные ведущие организаторы сделки — BNP Paribas Bank JSC, Citibank N.A. (London branch), Commerzbank AG; Crédit Agricole CIB; HSBC Bank Plc и другие.

Чистая прибыль «ЕвроХима» в 2017 году составила $453,4 млн, снизившись на 35,9% по сравнению с 2016 годом, указывалось в отчете компании. При этом чистый ковенантный долг группы на 31 декабря 2017 года составлял $3,23 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам 2017 г. составило 2,87х. Вместе с тем, прибыль компании до налогообложения выросла в 2,2 раза и составила $696,6 млн, показатель EBITDA «ЕвроХима» в 2017 г. составил $1,1 млрд., не изменившись по сравнению с 2016 годом. В апреле 2018 года «ЕвроХим» вывел на проектную мощность в 60 тыс. т завод в Китае стоимостью $25 млн.

Теги: «ЕвроХим» , Долги , Рефинансирование , удобрения , Банки
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