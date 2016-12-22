«ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» вывела на проектную мощность в 60 тыс. т завод в Китае стоимостью $25 млн. Об этом заявил глава компании Дмитрий Стрежнев, сообщает ТАСС.

Соглашение о создании завода по производству удобрений было подписано на полях ПМЭФ-2017. Сторонами выступили EuroChem Group AG, компания H.K. Migao, владеющая совместным с «ЕвроХимом» предприятием в Китае, а также компания Yunnan Tobacco Company и народное правительство города Цюйцзин в провинции Юньнань на юге страны.

Тогда планировалось построить завод мощностью 80 тыс. т на базе EuroChem Migao. «Также в перспективе рассматривается строительство цеха по производству водорастворимых комплексных удобрений (NPK)», — указывалось в сообщении «ЕвроХима».

Первая линия по производству удобрений совместного предприятия российской и китайской компаний начала работу в 2013 году, сейчас там выпускается 100 тыс. т комплексных удобрений в год и 70 тыс. т нитрата калия в год.