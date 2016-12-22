«Газпром» заявил об отсутствии обращений к властям для защиты активов

«Г​азпром» не просил помощи у государства для защиты своих активов от арестов со стороны «Нафтогаза», в том числе финансовой. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления холдинга Алексей Миллер, отвечая на вопрос РБК.

Он добавил, что, учитывая, что государственный апелляционный суд Швеции подтвердил приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, «актуальности ​в текущий период времени вопроса по аресту активов нет».

В феврале Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,63 млрд по транзитному спору. С учетом декабрьского решения «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд. В марте «Газпром» обжаловал это решение в Апелляционном суде округа Свеа, а позже потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.

В июне апелляционный суд вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража, удовлетворив ходатайство российской компании. 28 июня суд подтвердил свой вердикт в ответ на жалобу «Нафтогаза».



Несмотря на это в июне Коммерческий суд Лондона на основании решения Стокгольмского арбитража позволил заморозить активы «Газпрома» в Великобритании. Руководитель «Нафтогаза»​ Андрей Коболев отмечал, что решение суда в Свеа не препятствует взысканию активов в других странах. В «Газпроме» заявили, что данные действия противоречат решению суда.