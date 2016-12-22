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Шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»
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Шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»
Бизнес, 16:48
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Шведский суд отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»
Украинская компания пыталась обжаловать приказ апелляционного суда, которым тот приостановил исполнение решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Однако доводы «Нафтогаза» были признаны несостоятельными
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой вердикт о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины», сообщает пресс-служба российской газовой компании.

Добиться отмены приказа пытался «Нафтогаз», представители которого обещали предоставить суду «развернутые объяснения и контраргументы», однако, как отмечают в «Газпроме», тот признал доводы украинской компании несостоятельными.

«Это обстоятельство усиливает позицию «Газпрома» при обжаловании попыток «Нафтогаза Украины» принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах», — подчеркивается в сообщении «Газпрома».

Решение о взыскании с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,63 млрд (за вычетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд российская компания осталась должна $2,56 млрд) было принято арбитражем Торговой палаты Стокгольма в феврале. В конце марта «Газпром» обжаловал это решение в Апелляционном суде округа Свеа, а позже потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.

Тем не менее в июне Коммерческий суд Лондона на основании решения Стокгольмского арбитража разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании. По словам руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева, решение апелляционного суда в Свеа не препятствует взысканию активов «Газпрома» в других странах.

Однако в «Газпроме» считают, что действия английского суда и «Нафтогаза» противоречат решению шведского суда.

«Эти действия предпринимаются вопреки приказу Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения», — заявили в компании.

Представитель «Нафтогаза» сказала РБК, что компания проверяет информацию о решении шведского суда.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева.
Теги: «Нафтогаз Украины»
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