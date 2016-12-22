Небензя счел встречу Путина и Трампа началом налаживания отношений

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки станет «давно ожидаемым началом» процесса налаживания отношений между двумя странами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

По его словам, скорее всего, на саммите будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений, ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, на Украине.

Ранее в Москве и Вашингтоне объявили о встрече Путина и Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запрос о проведении встречи власти страны получили от высокопоставленных чиновников России и США на прошлой неделе. По его словам, повестка встречи будет определена в течение следующих двух недель.