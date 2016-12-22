Росстат зафиксировал снижение цен на бензин на 2 коп.

​Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 25 июня снизились на 2 коп. и составили 43,42 руб., следует из данных Росстата.

За этот период цена на бензин АИ-92 снизилась на 3 коп. (41,65 руб.), АИ-95 — на 2 коп. (44,66 руб.).

Удешевление бензина отмечалось в 23 регионах. Наибольшее снижение было отмечено в Кызыле (1,8%), Рязани (1,7%) и Костроме (1,3%).

По данным Thomson Reuters Kortes, розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России с 18 по 22 июня снизились на 3 и 4 коп. При этом Росстат отмечал снижение средних цен с 9 по 18 июня на 4 коп. С начала 2018 года бензин подорожал в среднем на 8,2%, а дизельное топливо — на 8,5%.

По данным Московской топливной ассоциации, средние цены на бензин АИ-92 в Москве за период с 18 по 25 июня​​​ снизились на 7 коп., до 42,28 руб. за литр, на АИ-95 — также на 7 коп., составив 45,72 руб. за литр. Дизельное топливо стало на 1 коп. дешевле, чем в период с 13 по 18 июня, его цена составила 44,28 руб. за литр.



Ранее правительство приняло решение снизить топливные акцизы для замедления роста цен на бензин и дизтопливо. С 1 июля ставка акциза на бензин будет снижена на 3700 руб. за тонну, на дизельное топливо — на 2600 руб. за тонну.