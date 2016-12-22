Цены на бензин снизились на 4 копейки

Средние потребительские цены на бензин в России снизились на 4 коп. с 9 по 18 июня, следует из данных Росстата.

Исследование отражает данные за период с 11 по 17 июня 2018 года. В нем отмечается, что в среднем цена бензина на 9 июня составила 43,48 руб., а 18 июня снизилась до 43,44 руб.

«За прошедший период снижение цен на бензин отмечалось в 24 центрах субъектов Российской Федерации. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове — на 1,4%, Костроме — на 1,3% и Иваново — на 0,9%», — говорится в сообщении.

Росстат подсчитал, что в Москве цены на бензин снизились на 0,2%, а в Санкт-Петербурге они остались на прежнем уровне.

Правительство России решило снизить топливные акцизы, чтобы замедлить рост цен на бензин и дизельное топливо. Кабмин предложил поправки к закону, по которому с 1 июля предлагается снизить ставки акциза на бензин примерно на 3700 руб. за тонну, а на дизтопливо — на 2600 руб. за тонну.

По данным Росстата, с начала 2018 года бензин подорожал в среднем на 8,2%, при этом наиболее массовый, АИ-92, — на 8,7%, а дизельное топливо — на 8,5%. В то же время инфляция составила всего 1,7%.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что рост цен на бензин произошел из-за девальвации рубля и роста мировых цен на нефть.