МИД опроверг выход России из соглашений о зонах деэскалации в Сирии

Россия не выходила из соглашений о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «РИА Новости».
«Россия не выходила из согласованных с участием США и Иорданией меморандумов от 7 июля 2017 года и 18 ноября того же года о зонах деэскалации на юго-западе Сирии», — сказала она, подчеркнув, что Москва подтверждает необходимость выполнения положений данных документов.
В свою очередь Франция призвала Россию выполнять обязательства по обеспечению зон деэскалации. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Агнес фон дер Мюль, сообщил Reuters. Отмечается, что Франция крайне обеспокоена наступлением сирийского режима и его сторонников на юго-западе Сирии.
27 июня Министерство обороны России опровергло информацию о том, что Москва приняла решение выйти из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии. Ранее об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, сославшись на фейковую страницу российской авиационной базы Хмеймим в социальных сетях.
23 июня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить наступление сирийской армии на юго-западе Сирии. Постпред США при организации Никки Хейли заявила, что Россия должна использовать свое влияние, чтобы прекратить «дальнейшие дестабилизирующие действия» на территории Сирии.