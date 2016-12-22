Минобороны опровергло выход из соглашения о зоне деэскалации в Сирии

Министерство обороны России опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия приняла решение выйти из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии, передает ТАСС.
В Минобороны рассказали, что данную информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на фейковую страницу российской авиационной базы Хмеймим в социальных сетях.
«Российская авиабаза Хмеймим в Сирийской Арабской Республике не имеет сайтов или страниц в социальных сетях», — подчеркнули в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что вся информация, которая касается действий российских войск в Сирии, доводится до мировой общественности исключительно официальными представителями ведомства, а также через официальные ресурсы Министерства обороны в интернете.
Южная зона деэскалации Сирии расположена в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра. Там проживают порядка 800 тыс. мирных жителей.