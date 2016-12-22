Поэта Андрея Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

Поэт Андрей Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщила его супруга Анна Пугач.

«Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве 29 июня. Церемония прощания состоится в 11:00. Главные трудности сейчас мы испытываем с руководством зала им. Чайковского, которое не разрешает повесить фотографию-баннер на пару часов во время церемонии прощания, ссылаясь на то, что Дементьев был не музыкантом», — сказала Пугач.

Дементьев умер 26 июня в Москве на 90-м году жизни. Соболезнование родным и близким поэта выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Поэт написал более 40 сборников стихов. Он был главным редактором журнала «Юность». Кроме того, Дементьев с конца 1980-х годов работал на телевидении ведущим телепередач «Воскресные встречи», «Клуб молодоженов» и «Добрый вечер, Москва». Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и орденом Почета.

