Глава МИД Венгрии заявил о двойных стандартах ЕС к «Северному потоку — 2»

К газопроводу «Северный поток-2» Евросоюз применяет «двойные стандарты», заявил глава Глава МИД Венгрии Петер Сийярто агентству «РИА Новости». ​

Министр отметил, что другой подобный проект — «Южный поток» — «убила Еврокомиссия», и он вновь не видит причин не поощрять теперь уже «Северный поток-2». «Мы [Венгрия] не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», — сказал он.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья. Мощность его составить 55 млрд куб. м газа в год. Кроме российских и немецких территориальных вод он пройдет в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и Дании. Согласие на строительство в своих юрисдикциях дали Германия, Финляндия и Швеция. Дания допустила задержку процедуры выдачи разрешения. Так, премьер-министр страны Люкке Расмуссен заявил, что Копенгаген предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень и оценить последствия строительства газопровода для Украины. До этого канцлер Германии Ангела Меркель настаивала, что функционирование «Северного потока-2» невозможно без других, альтернативных транзитных направлений, в первую очередь, Украины. Сам Киев регулярно призывает Евросоюз отказаться от «Северного потока-2», так как он несет угрозу равно безопасности ЕС и Украины.