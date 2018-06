Трамп объяснил надпись «плевать» на куртке своей жены

Президент США Дональд Трамп заявил, что надпись на куртке его жены Мелании с фотографии, попавшей в интернет, относится к «лживым СМИ». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Надпись «Мне действительно плевать, а вам?» (I really don't care, do [yo]u?), написанная на спине куртки моей жены, относится к лживым СМИ. Мелания поняла, насколько они бесчестны, и теперь ей действительно плевать», — написал Трамп.

Глава государства находится в центре скандала, связанного с провозглашенной им в мае политикой «нулевой терпимости» по отношению к мигрантам. Наиболее резонансным ее элементом стали практика разделения семей нелегалов и изоляция детей мигрантов от родителей в специальных центрах после самоубийства одного из мигрантов, у которого забрали ребенка. Администрация Трампа настаивала, что американские власти в большинстве случаев непричастны к отделению детей мигрантов от родителей, так как дети прибывают на американскую территорию самостоятельно. Однако против данной практики выступили ООН, американские правозащитники, политики-демократы и даже собственная жена президента — Мелания Трамп. В итоге под давлением общественного мнения Трамп пообещал подписать документ, запрещающий разделять семьи мигрантов, и сделал это 20 июня.

К настоящему моменту из семей нелегалов были изъяты около 2 тыс. детей. Всего в центрах временного содержания изолированно от родителей находятся почти 11,5 тыс. несовершеннолетних.