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В Албании начали сбор денег на оплату штрафа FIFA швейцарским футболистам
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В Албании начали сбор денег на оплату штрафа FIFA швейцарским футболистам
ЧМ-2018, 22:04
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В Албании начали сбор денег на оплату штрафа FIFA швейцарским футболистам
Штраф для швейцарских полузащитников косово-албанского происхождения Джердана Шакири и Гранита Джаки власти Албании назвали абсурдным. Наказание было наложено за поведение спортсменов на мачте Сербия — Швейцария
Джердан Шакири (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

В Албании открыли счет для оплаты штрафа FIFA швейцарским футболистам косово-албанского происхождения — полузащитникам Джердану Шакири и Граниту Джаке. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама в своем аккаунте в Facebook.

«Это реквизиты банковского счета, на который каждый может внести символический вклад, чтобы оплатить абсурдный штраф FIFA Граниту Джаке и Джердану Шакири», — написал он. «Орлиные крылья — наш жест радостного общения; к сожалению, для тех, кто неправильно истолковал спонтанную радость от прекрасного спортивного момента», — сказал Рама.

Во время матча между сборными Сербии и Швейцарии, который завершился со счетом 2:1 в пользу швейцарцев, после голов Джака и Шакири скрестили руки, символизируя двуглавого орла — герб Косово и Албании. Кроме того, Шакири вышел на игру в бутсах, на задней стороне которых был нанесен флаг Косово.

После игры Футбольный союз Сербии подал протест на судейство в матче против швейцарцев, а также на действия Джаки и Шакири. Кроме того, сербы пожаловались на демонстрацию флага Косово на игре (Сербия не признает независимость Косово).

После жалобы сербов FIFA также начала расследование в связи с празднованием футболистами голов в матче против Сербии. В результате Джака и Шакири были оштрафованы на 10 тыс. швейцарских франков, им также вынесли предупреждение за неспортивное поведение. При этом FIFA не дисквалифицировала игроков на два матча за демонстрацию политических жестов на поле.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Сербия , Штрафы , Албания , FIFA , Косово , ЧМ
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