В Албании начали сбор денег на оплату штрафа FIFA швейцарским футболистам

Штраф для швейцарских полузащитников косово-албанского происхождения Джердана Шакири и Гранита Джаки власти Албании назвали абсурдным. Наказание было наложено за поведение спортсменов на мачте Сербия — Швейцария

Джердан Шакири (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

В Албании открыли счет для оплаты штрафа FIFA швейцарским футболистам косово-албанского происхождения — полузащитникам Джердану Шакири и Граниту Джаке. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама в своем аккаунте в Facebook.

«Это реквизиты банковского счета, на который каждый может внести символический вклад, чтобы оплатить абсурдный штраф FIFA Граниту Джаке и Джердану Шакири», — написал он. «Орлиные крылья — наш жест радостного общения; к сожалению, для тех, кто неправильно истолковал спонтанную радость от прекрасного спортивного момента», — сказал Рама.

Во время матча между сборными Сербии и Швейцарии, который завершился со счетом 2:1 в пользу швейцарцев, после голов Джака и Шакири скрестили руки, символизируя двуглавого орла — герб Косово и Албании. Кроме того, Шакири вышел на игру в бутсах, на задней стороне которых был нанесен флаг Косово.

После игры Футбольный союз Сербии подал протест на судейство в матче против швейцарцев, а также на действия Джаки и Шакири. Кроме того, сербы пожаловались на демонстрацию флага Косово на игре (Сербия не признает независимость Косово).

После жалобы сербов FIFA также начала расследование в связи с празднованием футболистами голов в матче против Сербии. В результате Джака и Шакири были оштрафованы на 10 тыс. швейцарских франков, им также вынесли предупреждение за неспортивное поведение. При этом FIFA не дисквалифицировала игроков на два матча за демонстрацию политических жестов на поле.